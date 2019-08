Op tijd met de boot naar de overkant is geen zekerheidje

Passagiers die niet meekunnen (foto: Omroep Zeeland)

Zeker in de avondspits zit de boot soms overvol. Toeristen zien het vaak gelaten aan, maar er is ook woede. "We zijn heel de dag al onderweg en we willen naar huis", zegt een vrouw die met haar twee kleinkinderen op pad is. "Met de bus is een optie, maar dan zijn we nog ruim een uur onderweg." Ook een studente loopt kwaad weg wanneer ze hoort dat ze niet mee kan richting Breskens. "Ik heb over een uur een belangrijke afspraak en dat ga ik nu niet redden."

Passagiers zijn niet blij met vertraging

De Westerschelde Ferry zet bij iedere overtocht een touringcar in voor mensen die niet meekunnen. Ook rijdt er een busje mee om fietsen mee te nemen van busgangers.

Soms ook geen bus

Fractievoorzitter Ranco Bogaard van Nieuw Gemeentebelang in Sluis krijgt de laatste weken regelmatig klachten. "Gisterochtend was er een student die twintig minuten voor het vertrek van de boot vanuit Breskens aanwezig was, maar die kon niet mee. Ook was er geen bus, waardoor hij een uur later op school was." Volgens Bogaard nemen flink wat Zeeuws Vlamingen nu de auto naar de overkant om naar hun werk te gaan. "Je moet op het openbaar vervoer kunnen vertrouwen en er is geen fatsoenlijk alternatief."

De kapotte ferry Willem-Alexander (foto: Omroep Zeeland)

Martin Martens van de Westerschelde Ferry verwacht dat de grootste problemen na deze week voorbij zijn, omdat de vakanties in Nederland en België er op zitten. "Maar helemaal voorkomen dat er op dagen met mooi weer mensen niet meekunnen, kunnen we niet."

Uiterlijk begin volgende week wordt duidelijk hoelang de Willem-Alexander nog uit de vaart is. De boot heeft een kapotte generator, die de schroef moet aandrijven. De bussen worden in iedere geval ook volgende week ingezet voor passagiers die niet meekunnen.