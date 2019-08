PVV'ers Bosch en De Wit moeten boete betalen voor smaad, geen zaak tegen Van Dijk

Vincent Bosch en Peter van Dijk (foto: Omroep Zeeland)

Nadat Bosch tegen Peter van Dijk een aanklacht had ingediend voor de vermeende doodsbedreiging, diende Van Dijk op zijn beurt weer een klacht in tegen Bosch en De Wit wegens smaad. Die zaak pakt het OM wel op. Beide heren hebben een boete gekregen. "Dat bedrag ligt ergens tussen de 350 en 500 euro, aldus woordvoerder Martine Pilaar van het parket in Breda. De twee PVV'ers konden in beroep tegen die boete, maar de termijn is verstreken.

Gesjoemel

Peter van Dijk wil weinig commentaar kwijt op de beslissing van het Openbaar Ministerie, om hem niet te vervolgen maar zijn aanklagers juist een boete wegens smaad te geven. "Ik heb mezelf voorgenomen om niets te zeggen voor 20 september." Op die datum bspreken Provinciale Staten van zeeland een repport, waarin wordt vastgesteld dat van Dijk en Bosch beiden hebben gesjoemeld met fractiegelden, door een factuur voor de PVV-gemeenteraadsfractie in Tholen op naam te zetten van de provinciale fractie, waardoor de rekening van 800 euro door de provincie werd vergoed. Ook zijn medewerkers van de Statenfractie tegen de regels in, ingezet voor neiuwe gemeenteraadsfracties van de PVV in Zeeland.

Manifest van wantrouwen

Het gerommel binnen de PVV kwam half april dit jaar naar buiten. De PVV in Provinciale Staten zegde het vertrouwen op in fractievoorzitter Peter van Dijk en wezen Vincent Bosch aan als nieuwe fractievoorzitter. Ook de gezamenlijke Zeeuwse PVV-fracties zegden in een manifest van wantrouwen het vertrouwen in Peter van Dijk op. In het manifest beschuldigen de PVV'ers Van Dijk onder meer van misbruik van partijgeld.

Aangiften over en weer

De PVV-fractievoorzitter deed meteen aangifte bij de politie van laster en smaad. "Het zijn leugens! Ik laat dit niet over mijn kant gaan", liet Van Dijk weten. Vincent Bosch deed op zijn beurt ook aangifte tegen Van Dijk. Volgens het manifest zou Van Dijk zijn fractiegenoot hebben bedreigd met de woorden "Ik schiet je dood!"

Bosch liet weten dat de situatie escaleerde nadat Peter van Dijk vond dat zijn vrouw een vast arbeidscontract bij de PVV moest krijgen nadat zij de afgelopen jaren al drie keer salarisverhoging kreeg.

