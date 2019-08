'We dachten dat we het huis snel kwijt zouden zijn, maar zó snel...'

Peter Driessen heeft samen met zijn vrouw bewust nog gewacht met de verkoop. "Een aantal jaren geleden dachten we er ook al aan maar toen wisten we dat je je huis niet zomaar kwijt raakt. Nu dachten we dat het wel snel zou gaan maar niet zó snel." Want nadat het huis in de verkoop ging kwamen er binnen vier dagen mensen bezichtigen en één stel deed gelijk een bod. "Wij hebben dus ons huis verkocht binnen vier dagen!"

Van Terneuzen naar Assen

En nu moeten ze dus gaan pakken. Want het stel gaat richting het noorden. "Ja, nu kunnen we naar Assen. Mijn vrouw heeft daar familie wonen en we kennen het daar goed want we hebben in Drenthe ook al een vakantiehuisje." En dat betekent opruimen geblazen. "Ik ben al wel vier of vijf keer naar het stort gereden."

Driessen beseft maar al te goed welke zoektocht hem in Assen te wachten staat. "We gaan eerst tijdelijk in ons vakantiehuisje zitten om vanuit daar te zoeken naar een woning want dat is vanuit hier niet te doen. Dan zijn huizen sowieso al weg want je kunt niet direct komen kijken."

