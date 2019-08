Cees Liefting: 'Na de gemeenteraadsvergadering wond ik me altijd op'

Liefting maakte vorige week bekend dat hij volgende maand stopt als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Terneuzen. Liefting was 15 jaar wethouder, van 2003 tot vorig jaar. Toen kwam de PvdA in de oppositie terecht.

Cees Liefting stopt met de lokale politiek (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor Liefting een moeilijke keuze om de lokale politiek vaarwel te zeggen. In de rol van raadslid had hij de intentie om wat hij als wethouder had bereikt niet helemaal aan anderen over te laten. "De inzet was goed, maar je vraagt je af of het effectief is. Ik merkte dat een aantal zaken niet doorkwamen omdat ik wethouder ben geweest."

Kinderarmoede

Liefting verwijst naar de kinderarmoede. Met rijksgeld is dat te bestrijden. "Het idee was om, net als in Sluis, de identiteitskaarten gratis te maken. "Dan worden veel tegenargumenten opgevoerd, en uiteindelijk is de hele oppositie voor en de hele coalitie tegen. Elke keer na de vergadering van de gemeenteraad wond ik me redelijk op. Dat werkte niet goed."

Toekomst

Liefting heeft vertrouwen in de toekomst van de PvdA-fractie. De driemansfractie ligt 'goed' en wordt 'goed aangesproken'. Hij vindt dat zijn partij als enige een heel duidelijk verhaal heeft. "De rest bespreekt bepaalde zaken niet. Men is in een vrije val, er is geen ideaal, men kijkt alleen naar onderwerpen."

Luister hier naar het uitgebreide gesprek met Cees Liefting in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

