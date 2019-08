Marleen had helse pijn: 'Ze dachten dat ik gek was, het bleek de ziekte van Lyme te zijn'

Rond haar achtste jaar krijgt Marleen last van buikpijnaanvallen. Later komen daar andere klachten bij. "Enorme hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, slecht zicht." Met haar ouders heeft Marleen heel wat artsen en specialisten bezocht in haar kinderjaren. "Vaak kwamen we onverrichter zake thuis. Soms werd er een diagnose gesteld."

Tekenbeet

Hoewel Marleen of haar ouders zich niet kunnen herinneren dat ze ooit een tekenbeet opliep, hebben ze meer dan eens gevraagd of de ziekte van Lyme de oorzaak van de klachten kon zijn. "Als ik aangaf dat ik tachtig procent van de bijbehorende klachten had, werd gezegd dat ik die andere twintig ook zou moeten hebben als het Lyme was."

Marleen tijdens één van haar vele ziekenhuisopnames (foto: foto familie Van der Moere)

Al op jonge leeftijd zoeken artsen ook naar psychische oorzaken van de onverklaarbare kwalen waar Marleen aan lijdt. "Op een gegeven moment werd gezegd dat ik faalangst had en dat dit klachten veroorzaakte. Dat was het eerste moment dat ze het tussen mijn oren gingen zoeken."

Voor gek verklaard

Vorig jaar, Marleen is dan zestien, belandt ze op een gesloten afdeling voor psychiatrische patiënten. "Het ging op dat moment heel slecht met me. Ik had zware hoofdpijnaanvallen, verlammingen en coma's waar ik in viel. Ik heb echt gezocht of er psychisch iets met me was, maar het ging alleen maar slechter daar. Het is vreselijk om voor gek verklaard te worden."

Marleen kan na jaren weer naar school en met vrienden op stap (foto: Omroep Zeeland)

De situatie is vorig jaar zo heftig dat Marleen en haar familie denken dat ze niet lang meer heeft. "Er is één week geweest dat we dachten dat ik het niet zou redden."

Duitse kliniek

In deze voor Marleen zwarte periode, komt er dan eindelijk toch schot in de zaak als een natuurgeneeskundige én een dokter uit Zwitserland, onafhankelijk van elkaar, vaststellen dat Marleen tóch aan de ziekte van Lyme lijdt. Ze komt in een kliniek in het Duitse Augsburg terecht. De behandeling wordt niet vergoed. De familie weet de benodigde 60.000 euro bij elkaar te verzamelen door sponsors, vrienden en eigen geld.

Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo'n 27.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1.000 tot 2.500 mensen die langdurig klachten houden.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

"De ziekte van Lyme is op mijn centraal zenuwstelsel gaan zitten. Hierdoor had ik onder meer die verlammingsverschijnselen. In de gespecialiseerde kliniek voor lymepatiënten kreeg ik infusen, pillen, fysiotherapie en allerlei andere therapieën."

Bijna genezen verklaard

Al heel snel gaat de situatie van Marleen met grote stappen vooruit. "Ik ging er met een rolstoel in en kwam er lopend uit!" Nog steeds is Marleen onder behandeling, hoewel minder intensief. "Het gaat heel goed. Ik ga weer naar school en kan met vrienden op stap. Eind dit jaar hoop ik genezen te worden verklaard!"