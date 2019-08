Tragel ontvangt nieuwe Spaanse collega's met open armen

"Via een Nederlands wervingsbureau zijn we in aanraking gekomen met deze mensen en we kregen van hun een goede indruk. We zijn ook naar Valencia geweest en we hebben er alle vertrouwen in dat de samenwerking op deze manier goedkomt", zegt Guus Bannenberg, bestuurder van Tragel.

Taalcursus

De Spanjaarden hebben al een taalcursus gehad van tien weken, maar beheersen de taal nog niet voldoende. Vandaar dat ze in Clinge een vervolgcursus krijgen en de 28-jarige Blanca is zeer gemotiveerd. "Ik leer over het algemeen makkelijk talen, maar als je iets wil en weet dat het nodig is dan gaat het een stuk sneller. Ik wil heel graag Nederlands leren en het gaat me dan ook gewoon lukken", zegt ze.

Jaarcontract

De Spanjaarden hebben voor nu een jaarcontract gekregen, maar als het van beide kanten bevalt is het de bedoeling dat ze een vast contract krijgen. En dit is nog maar de eerste lichting van Spanjaarden: "We hebben nog meer mensen nodig dus we zitten al na te denken over een volgende groep die we uit Spanje willen aannemen", aldus Bannenberg.

