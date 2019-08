Forse toename speed pedelecs in Zeeland

Steeds meer speed pedelecs in Zeeland (foto: OZ)

Een speed pedelecs is een fiets met elektrische trapondersteuning. Maar een gewone elektrische fiets heeft een begrenzing op 25 km per uur, een speed pedelec heeft een top van 45 km per uur. Behalve dat hij veel duurder is, moet je ook nog eens een helm op.

De snelle Zeeuwse fietsers stonden twee jaar geleden op de derde plaats in Nederland, met 71 van die fietsen per 100.000 inwoners. Het zijn er nu 112 per 100.000.

Gezakt

De flinke toename heeft niet kunnen verhinderen dat onze provincie een plaatsje is gezakt op de ranglijst van snelle E-bike-provincies. We zijn nu vierde in Nederland. Met 142 per 100.000 inwoners gaan de Utrechtenaren aan kop. In Limburg wordt de ranglijst afgesloten met 55 speed-pedelecs per 100.000 Limburgers.