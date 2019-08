Omstreden onkruidgif wordt nog in Zeeland gebruikt

Onkruidvrij spoor in Zeeland (foto: OZ)

Eind 2017 werd een nieuwe wet tegen onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht, die overal leidde tot zichtbaar meer onkruid op straten en wegen, omdat de bestrijding met wegborstelen en wegbranden niet voldoet. Maar in de wet worden voor met name spoorwegen en rangeerterrein uitzonderingen gemaakt. Het CBS heeft becijferd dat nu ruim tweederde van alle herbiciden in Nederland door ProRail worden gespoten, ook al heeft ook die organisatie zichzelf beperkingen opgelegd.

Het betrekkelijk hoge Zeeuwse cijfer van MCPA moet daarom langs het spoor worden gezocht. In verhouding tot de (geringe) landoppervlakte is Zeeland zelfs koploper in Nederland.

Glyfosaat

Naast MCPA wordt ook glyfosaat (bekender als 'Roundup') nog steeds in Zeeland gebruikt, zij het veel minder dan voor 2018, namelijk 56 kilo. Het Zeeuwse gebruik in verhouding tot de omvang van onze provincie is iets geringer dan het Nederlandse gemiddelde.

Kaart

Ga met de muis over onderstaande graphic. De kilo's per provincie zoals opgegeven door het CBS zijn naar grammen per vierkante kilometer omgerekend om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken. De cijfers betreffen het gebruik van alle overheidsinstellingen samen, inclusief ProRail.