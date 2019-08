Diefstal autosleutels bij homo-ontmoetingsplek: eis officier 180 dagen met aftrek

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De vier mannen, een van 18, twee van 19 en een van 20 jaar oud, gingen naar een parkeerplaats aan het Schelde-Rijnkanaal, vlakbij de Kreekraksluizen, om eens te kijken wat daar allemaal gebeurt. De jongste van het stel stapte bij het slachtoffer in de auto en reden het bos in. De anderen reden er achter aan. Onder dreiging van een vuurwapen moest de eigenaar zijn sleutel en een mobile telefoon afgeven, vervolgens gingen de mannen er met de auto vandoor. De persoonlijke spullen van het slachtoffer zijn later teruggevonden.

Kwajongen

Volgens de officier zijn de mannen als kwajongens naar de parkeerplek gereden zonder een echt plan, maar in de auto bedachten ze om voor de grap bij iemand in de auto te stappen. Een van hen had een wapen bij zich, met als doel om losse flodders te schieten in de polder. Achteraf hadden ze alle vier spijt van wat ze gedaan hadden en zijn in gesprek gegaan met het slachtoffer. Dat was voor de officier ook de reden dat hij ze niet meer terug in voorarrest wil en ze een nieuwe kans wil geven. "Ze zijn first offenders zonder strafblad, en ik denk dat ze hun lesje wel hebben geleerd," zei de officier.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.