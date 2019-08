Drie jaar cel voor brandstichter (19) die vijf branden aanstak in Goes en Kapelle

De rechtbank acht alle vijf de brandstichtingen bewezen en vindt dat er levensgevaar was bij sommige branden, omdat omwonenden lagen te slapen. De verdachte was bij de uitspraak aanwezig, evenals de slachtoffers van een brand in Goes.

Terugbetalen

Naast de celstraf moet de man 20.000 euro terugbetalen aan de mensen die hun huis hebben verloren en 1642,50 aan mensen die hun schuur verloren. Mogelijk moet de man later van de civiele rechter meer geld terugbetalen.

De officier van justitie prees de dader tijdens de vorige zitting omdat hij bekend heeft: "De verdachte heeft schoon schip willen maken. Hij heeft bekend en verklaard wat hij zich kon herinneren." De dader was achttien ten tijde van de brandstichtingen. Die waren tussen mei en oktober 2018 in Goes en Kapelle.

Een huis en een schuur

Aan de Rietweg in Goes gingen bij een van de branden een huis en een schuur in vlammen op. De dader stak een houtje aan en liep weg. Hij kwam later terug en stak nog iets aan en vertrok weer. Hij kwam een derde keer terug om te kijken dat de brand niet oversloeg op naar het huis en dat leek niet zo te zijn. Dat bleek later een verkeerde inschatting te zijn.

De jonge man had een moeilijke tijd De dader had het in de tijd van de branden moeilijk. Hij was net een vriend verloren, het ging slecht op school en hij kon naar eigen zeggen met niemand praten. Hij dronk veel en alcohol blijft een probleem voor hem. Volgens de psycholoog is de kans op herhaling groot als de dader blijft drinken. Hij moet hiervoor hulp krijgen, is het advies. De moeder en de stiefvader van de jonge man zijn niet bij de zaak aanwezig. Hoewel de verdachte zegt dat hij een goede band met ze heeft, zijn ze er niet op zijn verzoek. "Anders zitten ze hier heel de dag naar mijn problemen te luisteren. Mijn moeder heeft het heel moeilijk mee en daarom heb ik liever dat ze thuis blijven."

Tijdens de inhoudelijke behandeling vroeg de advocaat van de dader om hulp voor zijn cliënt. "Mijn cliënt is niet geholpen met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ik zie meer in een lange begeleiding van de reclassering, een onvoorwaardelijk strafdeel gelijk aan het voorarrest met een flink voorwaardelijk deel en een flinke werkstraf."

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging hebben nu twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

