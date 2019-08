Twee mannen moeten de cel in voor reeks branden in Zeeuws-Vlaanderen

Het huis in de Hyacintstraat in Kloosterzande is afgezet. (foto: Omroep Zeeland)

De man van 31 jaar uit Kloosterzande moet in totaal 20.000 euro terugbetalen aan slachtoffers. Zijn harde schijf en computer is in beslag genomen en krijgt het niet terug.

De mannen begonnen met het aansteken van kranten en verkeersborden en later trailers en schuren. In totaal zijn er drie verdachten aangehouden in deze zaak. Eén van hen is minderjarig en de twee mannen die vandaag zijn veroordeeld wijzen vooral naar hem als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de branden.

Het begon met kleine brandjes in Zeeuws-Vlaanderen van onder meer een verkeersbord, parasol en stapel kranten. Dat werden uiteindelijk autobranden, branden in touringcars en branden in schuren en woningen. In Stekene, net over de grens in België, brandden zes trailers uit bij een transportbedrijf. Justitie denkt dat de verdachten ook daar verantwoordelijk voor zijn.

De redder uit Kloosterzande

Volgens de politie deed de 31-jarige dader uit Kloosterzande zich regelmatig voor als 'ontdekker' van branden, en waarschuwde betrokkenen. Hij wordt als hoofdverdachte gezien. Deze verdachte wordt ook verdacht van het bezit van drugs, wapens en kinderporno. Hij zegt nu dat hij alleen als chauffeur van het drietal betrokken was bij de branden en alleen meeging onder bedreiging van de jongste verdachte.