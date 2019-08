'Geen vertraging plannen Wolphaartsdijk'

Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Goes had al een ambtelijk stuk met toekomstplannen voor de recreatie aan zijn gedeelte van het Veerse Meer: de Toekomstschets recreatie Wolphaartsdijk. Maar de Goese gemeenteraad wees dat plan voor de zomer terug naar de tekentafel. Een aantal raadsleden vond de schets veel te concreet en was bang om onomkeerbare stappen te nemen. Bovendien bleek dat het Goese plan voor Wolphaartsdijk nog moest worden ingepast in een nieuwe visie op het Veerse Meer die zes Zeeuwse overheden samen willen opstellen.

Huisjes of geen huisje?

Daarmee is nu een begin gemaakt met de Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer. De provincie, het waterschap en de vier gemeenten rond het Veerse Meer (Noord-Beveland, Veere, Middelburg en Goes) hopen eind volgend jaar een gezamenlijk plan te hebben hoe het gebied rond rond het Veerse Meer (tot 1 km landinwaarts) verder wordt ingericht. Waar mogen nog nieuwe huisjes worden gebouwd en welke gebieden moeten vooral natuurlijk blijven? Waar kan de watersport zich verder ontwikkelen?

Nog twee jaar

Het is de vraag of deze nieuwe Gebiedsvisie geen vertraging betekent voor de concrete bouwplannen in Wolphaartsdijk. Een aantal ondernemers gaat daar namelijk liever vandaag dan morgen aan de slag. Zo wil watersportwinkel De Zuidschor vakantieappartementen bouwen en er zijn uitgewerkte plannen voor buitendijkse 'ecolodges' aan de Zuidvlietpolderdijk. Maar volgens wethouder Meeuwisse hoeft het opstellen van een gezamenlijke visie de plannen niet te vertragen. Afgelopen zomer heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de ondernemers over de verdere voortgang. Wel moet volgens de wethouder op een periode van zo'n twee jaar worden gerekend voordat er echt kan worden gebouwd.

