Waterschap sluit zoetwaterinlaten om verspreiding blauwalg tegen te gaan

Volkerak-Zoommeer vanuit de lucht (foto: Nico Philipsen)

Blauwalg is in kleine hoeveelheden altijd aanwezig in oppervlaktewater, maar door het warme weer is de hoeveelheid blauwalg in het water in korte tijd sterk gestegen. "De afgelopen maanden was de situatie met betrekking tot blauwalg goed beheersbaar", meldt het Zeeuwse waterschap. "Echter, de hoge temperaturen van de afgelopen week heeft de ontwikkeling van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer sterk doen toenemen."

Giftige stoffen

Bij de combinatie van een hoge concentratie voedingsstoffen in zoet water met hoge temperaturen en weinig neerslag kan blauwalg tot problemen leiden. Blauwalg kunnen giftige stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor mens en dier. Daarnaast kan het massaal afsterven van de blauwalg zorgen voor stank en zuurstofloosheid, wat gevolgen heeft op het waterleven.

Hoe lang de sluiting van de inlaten duurt is nog onbekend. Dat hangt af van de hoeveelheid blauwalg in het Volkerak-Zoommeer.