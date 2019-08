Waterschap sluit zoetwaterinlaten vanwege toename blauwalg

Volkerak-Zoommeer vanuit de lucht (foto: Nico Philipsen)

Blauwalg is in kleine hoeveelheden altijd aanwezig in oppervlaktewater, maar door het warme weer is de hoeveelheid blauwalg in het water in korte tijd sterk gestegen. "De afgelopen maanden was de situatie met betrekking tot blauwalg goed beheersbaar", meldt het Zeeuwse waterschap. "Echter, de hoge temperaturen van de afgelopen week heeft de ontwikkeling van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer sterk doen toenemen." Hoe lang de sluiting van de inlaten duurt is nog onbekend. Dat hangt af van de hoeveelheid blauwalg in het Volkerak-Zoommeer.

Giftige stoffen

Naast hoge temperaturen heeft blauwalg ook hoge concentraties voedingsstoffen nodig om zo sterk in aantal toe te nemen. In het Volkerak-Zoommeer komt de hoge concentratie voedingsstoffen in ieder geval deels door Brabants oppervlaktewater dat in het meer uitmondt. Dat het Brabantse water bevat zo veel voedingsstoffen bevat komt met name door de landbouw.

Bij de combinatie van een hoge concentratie voedingsstoffen in zoet water met hoge temperaturen en weinig neerslag kan blauwalg tot problemen leiden. Sommige soorten blauwalg kunnen giftige stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor mens en dier. Daarnaast kan het massaal afsterven van de blauwalg zorgen voor stank en zuurstofloosheid, wat slecht is voor het waterleven.

Geen alg

Blauwalg is, anders dan de naam wellicht doet vermoeden, geen alg. Het gaat om een groep bacteriesoorten, cyanobacteriën. Die microscopisch kleine organismen komen overal ter wereld voorkomen in zoet water. Als ze kapot gaan, kleuren resten van de dode bacteriën blauw. Daar danken ze hun naam aan. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is.

Sommige blauwalg-soorten produceren gifstoffen. Als je die gifstoffen tijdens het zwemmen via je mond binnenkrijgt, kun je er flink ziek van worden. Vooral kinderen moeten oppassen, omdat zij kwetsbaarder zijn en onbewust soms slokken water binnenkrijgen. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het drooglikken van hun besmeurde vacht.

Veilig om te zwemmen

Overigens betekent de toename van blauwalg in het Volerrak-Zoommeer niet meteen dat je je zorgen moet maken als je ergens in onze provincie wil gaan zwemmen. Volgens de website zwemwater.nl zijn alle geregistreerde zwemlocaties van Zeeland veilig om te zwemmen. Zeeland is de enige provincies waar dit het geval is. De andere provincies hebben op zwemwater.nl meerdere oranje stippen op de kaart staan, vaak vanwege een te hoge concentratie blauwalg.