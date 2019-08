Vaste ingrediënten en grote publiekstrekkers op het Abdijplein

Vrijdagavond begint het muziekprogramma van het Zeeland Nazomerfestival op het Abdijplein. Op het hoofdpodium staan Bl!ndman en HAEVN. In het voorprogramma speelt de Schouws/Rotterdamse band AAD. Zoals elk jaar zal muziekredacteur Marcel van den Driest elke avond op het Abdijplein te vinden zijn. Met hem blikken we vooruit en hij heeft er zin in: "Opgetild worden en even de tijd vergeten, daar hoop ik op."

Wat valt je dit keer op in de programmering?

"De diversiteit in artiesten zorgt ervoor dat elke generatie wel iets van haar gading kan vinden. Namen als Davina Michelle, 3JS, Danny Vera, Frank Boeijen, Nielson en Jett Rebel moeten zorgen voor een vol Abdijplein.

Natuurlijk probeert het festival de bezoekers te interesseren voor de theatervoorstellingen op locatie. In dit geval is duidelijk dat het publiek van bijvoorbeeld Davina Michelle en Nielson maar weinig overlapt met dat van de locatievoorstellingen. Mogelijk leidt de naamsbekendheid van het festival bij het jongere publiek later in hun leven tot een bezoek aan een theaterstuk.

Het programma op het Abdijplein kent een paar vaste ingrediënten: het Nazomerzingen en Nazomerdansen op de zondag, de gratis avonden op maandag en dinsdag. Die dinsdag is traditioneel ook de 'ladies night'. Dat is deze editie niet anders met Isabel Provoost, Blackbird en Davina Michelle. De laatste jaren opende het muziekprogramma met een 'klassieke opmaat'. Ook daarin is dit jaar voorzien met Bl!ndman."

Davina Michelle met haar nieuwste single Better Now. Tekst loopt door onder video.

Waar ga je vooral op letten?

"De keren dat ik het festival van dichtbij heb mogen volgen, heb ik enkele topervaringen gehad, waar ik nog vaak aan terugdenk: Brussels Jazz Orchestra, Kraak & Smaak (2009), ook BLØF (2014) en Racoon (2018) waren erg sterk. Optredens waarbij je als het ware 'opgetild' wordt en de tijd vergeet. Daar hoop ik op."

Naar welke optredens ben je zelf benieuwd?

"Ik kijk met name uit naar HAEVN, Danny Vera en Frank Boeijen, maar Blackbird en Bl!ndman kunnen een leuke verrassing worden. Wat ik de bezoekers wel wil meegeven: sta ook eens even stil bij het voorprogramma op het kleine podium. Daar gebeuren soms de meest fantastische dingen door muzikanten uit Zeeland. Verder vraag ik me wel af: moet ik nou ook het aantal vloeken in de songteksten gaan bijhouden?"

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker met Remco van Schellen doet Marcel van den Driest kort verslag van wat hij de avond ervoor heeft gezien. Dat is ook na te lezen op de Facebookpagina Uit in Zeeland."