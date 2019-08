Vincent Bosch over ruzie binnen PVV: 'Dit wens je niemand toe'

Vincent Bosch (l) en Peter van Dijk hebben nu ieder een eigen PVV-fractie in Provinciale Staten van Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

Bosch en De Wit hebben een boete opgelegd gekregen die ligt tussen de 350 en 500 euro, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie van het arrondissement Zeeland-West-Brabant. In de eerste instantie werd gemeld dat de twee niet meer in beroep konden gaan omdat de termijn daarvoor verstreken was, maar het beroep blijkt wél binnen de termijn ingediend te zijn. In juridische termen zijn Bosch en De Wit nu 'in verzet' tegen de boete.

Vincent Bosch van de PVV legt uit waarom hij in beroep gaat

Van Dijk had een aanklacht wegens smaad ingediend tegen Bosch en De Wit omdat onder hun leiding een manifest van wantrouwen was gepubliceerd. In het manifest werd Van Dijk beschuldigd van misbruik van provinciegelden. Uit een onderzoek naar aanleiding van het manifest bleek overigens onder meer dat zowel Van Dijk als Bosch zich schuldig hebben gemaakt aan gerommel met een declaratie van 800 euro. Bosch is het niet eens met de boete die hij en De Wit nu hebben gekregen wegens smaad: "Het zijn uitingen in de politieke arena. Dan draai je de politieke discussie de nek om"

Doodsbedreiging

Opvallend is dat de aanklacht die Bosch zelf tegen Peter van Dijk had ingediend wegens doodsbedreiging, door justitie is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Van Dijk zou Bosch met de dood hebben bedreigd tijdens een gesprek over een vaste baan voor de vrouw van Van Dijk bij de Statenfractie. "Er zijn verschillende getuigen gehoord. Verteld is dat er zeker een dreigende sfeer was tijdens dat gesprek. Maar ook is gezegd dat we elkaar aan het einde van het gesprek de hand hebben geschud, dus dat het blijkbaar allemaal wel meeviel."

"Dit wens je niemand toe"

Met aanklachten en beschuldigingen over en weer, boetes wegens smaad en een rapport dat fraude met provinciegelden aantoont, lijkt het een puinhoop binnen de Zeeuwse PVV. Vincent Bosch beaamt dat tot op zekere hoogte. "Dit wens je niemand toe." Provinciale Staten van Zeeland buigen zich 20 september over het fraude-rapport van de provincie, maar daar ziet Bosch niet tegenop. "Ik heb er het volste vertrouwen in."

Roland de Wit van de PVV wilde zelf niet voor de microfoon, maar zegt dat Vincent Bosch het woord namens hem heeft gedaan. Peter van Dijk laat weten niet met de media te praten tot het provinciale debat op 20 september is geweest. Bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen in maart verloor de PVV twee van haar vier zetels. De gehalveerde fractie is door de ruzie in twee aparte partijen uiteen gevallen: PVV Van Dijk en PVV Bosch.

Lees ook: