Politiek verbijsterd over 2,8 miljoen voor 'verhuizing' ambtenaren, 'Te absurd voor woorden'

Morgen vergadert de provinciale politiek over de kosten voor de overplaatsing. Onderzoeksbureau KPMG berekende de zogenoemde 'frictiekosten' en kwam uit op 2,8 miljoen euro. Gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) is bereid dat te betalen en legt dat nu voor aan Provinciale Staten. Maar alle Statenleden zijn kritisch.

"Wij zijn absoluut verbijsterd", zegt Eelco van Hoecke van Forum voor Democratie, de grootste oppositiepartij in de Staten. "Wij zullen ons zeer kritisch opstellen." PVV-er Vincent Bosch: "Dit is te absurd voor woorden."

'Heel erg veel geld'

De coalitiepartijen zijn minder uitgesproken, maar hebben zeker ook hun bedenkingen. "Dit vinden wij heel erg veel geld. Wij willen wel graag weten waarom dat zo veel is", zegt Hannie Kool-Blok van het CDA.

"Wij vinden het veel geld en vragen ons af of dit allemaal nodig is", zegt ook Joan van Burg van de SGP. "Die overplaatsing is een wettelijke verplichting en je wilt ook fatsoenlijk met de mensen om gaan, maar het ontbreekt ons op dit moment aan inzicht. Moet het per se zo'n hoog bedrag zijn?"

Tienduizend euro voor een afscheidsfeestje en tienduizend euro voor een afscheidingswand? Dat is wel heel veel geld." Eddy Heerschop (PvdA)

Eddy Heerschop (PvdA): "We willen dat het goed geregeld wordt voor de medewerkers die worden overgeplaatst. En dit is een terdege rapport, maar wij hebben er ook vraagtekens bij. Het is wel een fors bedrag. En tienduizend euro voor een afscheidsfeestje en tienduizend euro voor een afscheidingswand? Dat is wel heel veel geld."

VVD wil niet reageren

Alleen VVD-fractievoorzitter Kees Bierens wilde nog niet inhoudelijk reageren: "Wij hebben er nog geen definitief oordeel over, we hebben nog de nodige vragen." En vult hij aan: "Er ligt natuurlijk wel een serieus rapport aan ten grondslag. Dit is niet zomaar een berekening op de achterkant van een sigarendoosje."

De zeventien milieuambtenaren blijven werken vanuit Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Dat terwijl het alleen gaat om een verhuizing op papier. De zeventien milieuambtenaren komen in dienst van de milieudienst van de regio Rotterdam, maar ze blijven gewoon werken vanuit hun huidige kantoor in Terneuzen. Dat maakt de verbijstering onder de Zeeuwse Statenleden over de bijbehorende kosten van 2,8 miljoen euro nóg groter.

'Absurd!'

"Het is absurd! De mensen blijven hetzelfde werk doen. Er komt alleen een andere naam boven. En dat dan voor drie miljoen extra", zegt Vincent Bosch (PVV), "Er worden wat getallen genoemd en er wordt een bedrag achter gezet en dan kom je uit op drie miljoen. Waarom? Geen flauw idee!"

"Het lijkt erop dat veel kosten met gemak worden opgevoerd, zonder dat duidelijk is of dat wel echt nodig is", zegt Ton Veraart (D66). "Er zijn geen ontslagen. Medewerkers worden alleen overgebracht naar een andere organisatie. Dit roept veel vragen op."

Het is te absurd voor woorden. De mensen blijven hetzelfde werk doen. Er komt alleen een andere naam boven. En dat dan voor drie miljoen extra." Vincent Bosch (PVV)

De commissievergadering van vrijdagmorgen belooft een pittige discussie te worden. Gedeputeerde Dick van de Velde zal de voorgenomen uitgave van 2,8 miljoen moeten verantwoorden. Ook de directeur van de Zeeuwse milieudienst komt uitleg geven.

'Kritische vragen'

"Wat mij betreft mag het provinciebestuur uit leggen waarom dit zoveel moet kosten", zegt Lars Jacobusse van de ChristenUnie. "Ik vind het niet netjes dat we alleen een worst case scenario krijgen. Wij willen echt weten wat de realistische cijfers zijn", zegt Hannie Kool (CDA), "Wij zullen daar hele kritische vragen over stellen."

Vincent Bosch (PVV): "Laat de gedeputeerde maar met een heel goed verhaal komen. Vooralsnog is er geen haar op m'n hoofd die eraan denkt om dat bedrag te fiatteren."

Waarom veranderen zeventien medewerkers van baas? De Zeeuwse milieudienst RUD verricht milieucontroles, onderzoekt klachten, verleent vergunningen en controleert op het gebruik van gevaarlijke stoffen, veiligheid, geluidsoverlast en stank.

Gespecialiseerde milieu-inspecteurs worden ingezet bij de 23 hoog risico bedrijven in Zeeland, zoals Dow, Yara en Bizon. Ook de milieuvergunningen voor deze bedrijven is gespecialiseerd werk.

De rijksoverheid wil dit specialistenwerk onderbrengen bij de zes grootste milieudiensten in Nederland. De Zeeuwse RUD valt hier niet onder, maar wel de milieudienst van de regio Rotterdam, DCMR. Hierdoor gaan de zeventien medewerkers van de Zeeuwse milieudienst over naar de milieudienst DCMR.

Zij blijven werkzaam vanuit Terneuzen.

