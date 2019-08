Zeeuwse Ombudsman: voorzitter stembureau Tholen terecht weggestuurd

Bord wijst je richting een stembureau tijdens verkiezingen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De Thoolse burgemeester Ger van de Velde besloot daarom kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart om de voorzitter van het stembureau te ontslaan. De man vocht het besluit aan, onder meer bij de Zeeuwse Ombudsman, maar krijgt daar dus geen gelijk.

Kieswet

Het bezwaar van de man is gebaseerd op de Kieswet. Daarin staat: "Leden van het stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid." Vanwege het woord 'tijdens', vindt de ontslagen stembureauvoorzitter dat hij best drie dagen voor de verkiezingen de Facebookpost had mogen plaatsen en dat het ontslag dus onterecht was.

De Zeeuwse Ombudsman, die oordeelt over geschillen tussen burgers en overheid, gaat daar echter niet in mee. De man was namelijk al benoemd tot voorzitter en had zich daarom volgens de ombudsman al terughoudend moeten opstellen als het gaat om politieke uitingen op sociale media.

Kritiek

Wel uitte de ombudsman nog kritiek op hoe de gemeente de zaak heeft afgehandeld. Zo werd de ontslagen stembureauvoorzitter niet schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit, waardoor hij in eerste instantie niet wist hoe hij tegen dit besluit in beroep kon gaan.

De ombudsman constateert dat de man wel heeft kunnen reageren op het besluit, maar dat er geen sprake is geweest van 'een hoorzitting zoals de wetgever heeft bedoeld'. Daarom adviseert de ombudsman de gemeente in het vervolg tijdens de klachtenbehandeling wel zo'n hoorzitting te houden, zodat beide partijen direct op elkaar kunnen reageren.