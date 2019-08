Uientelers kunnen weer voorzichtig lachen op nationale uiendag

Uiendag 2019 (foto: Omroep Zeeland)

De Uiendag werd afgetrapt met een ontbijt voor handelaren en telers. In alle vroegte kwamen gasten spreken over de huidige stand van zaken. Ook was er bezoek van uienhandelaren uit Denemarken en Zweden. Ideeën en ervaringen tussen beiden landen werden uitgewisseld. Op het ontbijt kwamen zo'n vijftig geïnteresseerden af.

'Gematigd optimistisch'

Gijsbrecht Gunter sprak namens de Holland Onion Association. "We zijn gematigd optimistisch dit jaar. We hebben natuurlijk nog niet alles geoogst, maar we verwachten dat we dit jaar genoeg uien hebben om te exporteren. In het noorden van het land is er meer areaal ingezaaid, dus ondanks de slechte opbrengst vorig jaar zien uienboeren de teelt toch nog zitten. Daar zijn we blij om."

Uienontbijt in Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Na het ontbijt volgde de Uiendag zelf, die dit jaar in het teken van 'uienteelt in een veranderend klimaat'. Op speciale proefvelden waren onder meer resultaten te zien van verschillende manieren van beregenen. Ook stond de bestrijding van insecten in de belangstelling. Door het veranderende klimaat en het verbieden van het gebruik van bepaalde insecticide, staat de teelt onder druk. Dit probleem staat hoog op de agenda bij de uienboeren.

