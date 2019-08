Jacco strijdt op zijn zolderkamer om kampioenschap Formule 1

Zo'n vier jaar geleden schafte Nelen een autostoel, controller-stuur en een gas-en rempedaal aan en installeerde dat op zijn zolderkamer. "Ik was een paar keer wezen karten en vond dat zo leuk, dus toen heb ik die spullen gekocht en ben ik het hier gaan doen." En met succes, want Nelen (40) is op dit moment een van de beste Formule 1-rijders van het land. "Ik rijd tussen allemaal jonge gasten. Ik ben veruit de oudste in de competitie. Het nadeel daaraan is dat ik minder tijd heb om te oefenen dan de anderen."

Dat is ook de reden, volgens Nelen, dat hij vaak in het achterveld van de rijders te vinden is. "De eerste tien rijders krijgen punten voor het klassement en ik zou graag ook nog een keer punten halen, maar dat is gewoon lastig. Ik race tegen jongens die in dienst zijn van de echte Formule 1-teams. Die leven echt van het zijn van eSporter."

Elke woensdag voordat er een 'echte' Grand Prix wordt verreden, rijden de 20 eSporters op woensdagavond al de virtuele Grand Prix. Dus: aanstaande zondag rijden Max Verstappen en zijn collega's in Spa de Grand Prix van België. Afgelopen woensdag zat Jacco Nelen op zijn zolderkamer om de Grand Prix van België online te rijden. Het werd geen succes. Na een goede start werd hij in ronde 7 aangetikt door een andere coureur. Daarbij ging zijn vleugel kapot en kon hij niet meer genoeg snelheid maken om serieus een gooi te doen naar een goede eindklassering.

De eSports-wereld is zich hard aan het ontwikkelen. Er gaat veel geld in om en over de hele wereld spelen er meer dan twee miljard mensen games. Er worden toernooien georganiseerd waar de prijzenpot miljoenen euro's zijn. "Ik ben er nog niet rijk van geworden hoor", lacht Nelen. "Bij de competitie waar ik in rij is het prijzengeld 10.000 euro. Dat is voor Nederlandse begrippen best veel."

Naast de kans om geld te verdienen met je hobby kan het gamen ook een boost geven aan je sociale leven. "Ik zie het als een soort online sportvereniging. We praten over van alles en ontmoeten elkaar soms en dan gaan we ook echt wat doen."

Jacco Nelen op zijn zolderkamer in zijn race-simulator (foto: Omroep Zeeland)

Nelen mag nog in twee races meedoen, dan zal hij zich naar alle waarschijnlijkheid via promotie-degradatiewedstrijden moeten handhaven om zich nog van vijf deelnames te verzekeren. "Dat wordt weer spannend, want er zijn dan uitdagers die mijn stoeltje willen hebben." Maar voorlopig blijft Nelen nog even waar hij is: racend op zijn zolderkamer. Aanstaande woensdag rijdt hij de Grand Prix van Italië.