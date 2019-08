Piloten krijgen eigen bordje op plek waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort

Het crashbordje in Borssele (foto: Wings to Victory)

Het initiatief van de bordjes komt van de stichting Wings to Victory. Martin van Gurp van het bestuur van die stichting legt uit dat het een begin is, maar onmogelijk om een bordje te maken voor alle piloten die tijdens de oorlog in de provincie om het leven kwamen. "We hebben hier in Zeeland ongeveer 640 crashes tussen 1940 en 1945 gehad. Veel vliegtuigen zijn neergestort in de Ooster- en Westerschelde en voor de Noordzeekust."

Code scannen

Het project is in samenwerking met Zeeuwse Ankers. Op ieder bordje komt een unieke code te staan. Wie die code met een mobieltje scant, krijgt het verhaal bij desbetreffende crash te zien. Mensen die het bordje in Borssele scannen, komen bijvoorbeeld uit bij het verhaal van de crash van een P-51 Mustang.

"Die nacht kwamen er ontzettend veel vliegtuigen over Zeeland. De vliegtuigen waren onderweg naar Köln om daar te bombarderen. Op de terugweg is een vliegtuig geraakt door Duits afweergeschut en neergestort in Borssele", vertelt Van Gurp in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Deze meneer heette Thomas Henry Redgate en was pas 21 jaar oud."

Nadat de tien bordjes geplaatst zijn, hoopt stichting Wings to Victory door heel Zeeland een netwerk van bordjes op te zetten.

