Bekir uit Middelburg vindt zichzelf 'Bij Jou'

Twee jaar geleden verraste Bekir Kolic met de zomerse plaat Liefde In Overvloed. Inmiddels studeert hij aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Ook heeft hij een platencontract bij Neerlands Dope. De single Bij Jou is het resultaat van een lange zoektocht.

Begrip voor jezelf

Bekir: "Ik kom uit voormalig Joegoslavië en ben opgegroeid in Zeeland. Daardoor ben ik vaker bezig geweest met de toekomst, maar nu ik 22 ben, zoek ik steeds meer naar het verleden om begrip te vinden en te zoeken wat ik wil bereiken. Bij Jou gaat over het vinden van jezelf in een ander persoon. Begrip voor jezelf ervaren door juist met een ander persoon te zijn."

Geen connectie

Via de platenmaatschappij kwam hij in aanraking met de documentaire Ik Kóm Niet Uit Sri Lanka van regisseur Lisa Grooters. Bekir: "Die gaat over Dinja, zij is geadopteerd uit Sri Lanka, maar voelt geen connectie met dat land. Ik vond het een heel mooie documentaire, die echt toont wat het allemaal met haar doet.

Dat heb ik ook lang gehad met mijn cultuur en dat ik verwerk in mijn muziek. De Balkan sfeer laat ik een grotere rol laat spelen in mijn muziek en raakt mij steeds meer. En dat is ook bij Dinja in die docu."

De single Bij Jou van Bekir is vanaf vrijdag beschikbaar op de bekende downloadplatforms. De vierdelige documentaire Ik Kóm Niet Uit Sri Lanka is vanaf maandag 2 september elke week te zien om 15:00 uur op het YouTubekanaal van NPO 3. De serie wordt op 19 januari 2020 ook op televisie uitgezonden op NPO 3.

Bekir Kolic vertelt waar zijn single 'Bij Jou' over gaat in Zeeland Wordt Wakker met Remco van Schellen