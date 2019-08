Op deze plekken kun je koning Willem-Alexander en koningin Máxima morgen zien in Terneuzen

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de jaarlijkse koninklijke fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch (foto: ANP)

De verwachting is dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en ander hoogwaardigheidsbekleders tussen twee uur en half drie aankomen in het Scheldetheater in Terneuzen. Daar is van half drie tot tien over drie een officieel programma. Mocht je het koninklijk paar willen zien bij het arriveren dan is het zaak op tijd in de stad te zijn. Het centrum van Terneuzen is afgesloten voor auto's dus het slimste is het om te voet of op de fiets te komen. Ook rijden er pendelbussen vanaf de skihal en de Techniekstraat.

Startsein

Na het officiële programma in het Scheldetheater lopen alle genodigden naar het Vrijheidsplein aan de Westerschelde. Tussen half vier en vier vindt daar de officiële opening van '75 jaar vrijheid' plaats. Dan onthalen koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen met Belgische koning Filip en koningin Mathilde de veteranen. Er worden saluutschoten afgevuurd en er komen historische vliegtuigen en schepen voorbij. Nadat alle regeringsvertegenwoordigers op het podium vuurschalen aansteken zal koning Willem-Alexander het officiële startsein geven door aan de Westerschelde een belboei te luiden. Daarna zit het programma voor het koninklijk paar erop.

Lees ook: