Zaak Herman Ploegstra ligt stil; politie doet laatste oproep voor gouden tip

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Herman Ploegstra verdween in 2010 na een bezoek aan de sportschool in Breskens. Hij zou bij de brandweer, waar hij vrijwilliger was, nog even de vuilcontainer buiten zetten en daarna zou hij rechtstreeks naar huis komen.

Vrouw vertrouwt het niet

Toen hij uren later nog niet thuis was, belde zijn vrouw Sandra twee van zijn vrienden. Die reden langs de route die Herman afgelegd moest hebben vanaf de sportschool. Onderweg kwamen zij zijn auto tegen die op het oog haastig aan de kant van de weg was gezet. Naast de auto vonden ze Hermans brandweerpieper en zijn portemonnee. De twee vonden dit verdacht en belden de politie die meteen een onderzoek heeft ingesteld.

In eerste instantie werd er nog serieus rekening gehouden met de mogelijkheid van een vrijwillige verdwijning, maar inmiddels is de politie ervan overtuigd dat bij Hermans verdwijning sprake is van een misdrijf. Ook scenario's als een ongeluk of zelfmoord zijn niet meer aan de orde.

Tweede telefoon

Een jaar na de verdwijning onthulde documentairemaker Peter R. de Vries dat hij naast de sportschool en de brandweer er nog een andere hobby op nahield: hij zou een dubbelleven hebben en bekendstaan als rokkenjager. Herman zou een tweede telefoon hebben gekocht waarmee hij in het geheim contact met de vrouw onderhield. Zijn meest recente verovering was volgens De Vries een kapster uit Goes. Met zijn tweede telefoon onderhield hij contact, maar zij was minder zorgvuldig en haar echtgenoot vond hun onderlinge berichten op haar telefoon.

Herman Ploegstra uit IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

De broers van Herman, zijn vrouw en zijn dochter denken dat Herman op een of andere manier ook betrokken was bij louche zaakjes. Hij zou te veel hebben geweten en daarom uit de weg zijn geruimd. Volgens zijn broers had hij hen voor zijn verdwijning verteld dat hij werd bedreigd. Zo vond hij een kogel onder zijn ruitenwisser, werden zijn banden lek gestoken en werd hij naar eigen zeggen achtervolgd en kreeg hij 's nachts dreigende telefoontjes.

Heropening van de zaak

Juni vorig jaar besloot de politie de zaak Ploegstra te heropenen. Getuigen werden opnieuw gehoord, forensisch bewijs opnieuw onderzocht met technieken van nu en er werden een groot aantal mensen gehoord die de politie nog niet eerder had gesproken. Daarnaast organiseerde de politie verschillende bewonersbijeenkomsten. Allemaal zonder het gewenste resultaat: een spoor van Herman Ploegstra.

Tijdens bewonersbijeenkomsten spraken familieleden van Ploegstra over de verdwijning en riepen zij mensen op om met tips te komen die zou helpen om de zaak af te sluiten. Het Openbaar Ministerie loofde zelfs een beloning van 15.000 euro uit voor degene met de gouden tip. Die beloning geldt nog steeds, meldt de politie.

