Statenleden nog niet overtuigd over frictiekosten RUD

(foto: Omroep Zeeland)

Zeventien medewerkers van deze Zeeuwse milieudienstdienst komen te werken bij DCMR, de milieudienst van Regio Rijnmond. Maar ze worden niet ontslagen en blijven ook gewoon werken in hun huidige kantoor in Terneuzen. Toch kost deze overgang bijna 3 miljoen euro aan frictiekosten.

De directeur van de Zeeuwse milieudienst RUD, Anton van Leeuwen, was ook aanwezig om uitleg te geven. "De overhead van de RUD wordt afgebouwd over vijf jaar. Dat gaat over ongeveer zes ton en dat bedrag wordt ieder jaar minder. Als je dat bij elkaar op telt dan heb je een groot bedrag. De Statenleden zijn heel kritisch op dit soort bedragen. En dat is goed."

Anton van Leeuwen, directeur van de Zeeuwse milieudienst RUD, geeft uitleg aan Statenleden over de reorganisatie van zijn dienst (foto: Omroep Zeeland)

Van Leeuwen gaf verder aan dat het bedrag ingeschat is door adviesbureau KPMG: "Dit soort bedragen komen uit het onderzoek. Als Provinciale Staten wil dat er een ander bedrag uit de hoed komt dan moeten ze in gesprek met het bestuur van de RUD. En praten over een afscheidingswand van tienduizend euro kan natuurlijk altijd maar dat is peanuts bij dit soort bedragen."