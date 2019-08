Oud-Statenlid Kees Roelse overleden

Kees Roelse, oud-Statenlid (foto: Stichting Zeeuws Elftal)

Roelse is enkele jaren Statenlid geweest. Hij volgde in september 2016 Jolanda Boerjan op. Kees Roelse was toen nog lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Daar stopte hij mee om Statenlid te worden. Hij is tot maart dit jaar Statenlid geweest.

Aimabele man

Hans van Geesbergen (Statenlid VVD) noemt Roelse een aimabele man. " Ik zat met hem bij de commissie economie. Hij was geen ijdeltuit, stond met beide benen op de grond en had een technische achtergrond. Voerde op zakelijke wijze politiek."

Roelse is verder raadslid in Veere geweest, Dat was van 2002 tot 2012. Daarnaast was Roelse ruim drie jaar voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal, die zich inzet voor het Zeeuwse amateurvoetbal. Roelse haalde met de stichting onder meer Feyenoord naar Zeeland voor een oefenwedstrijd tegen de beste Zeeuwse amateurvoetballers. In juni stopte hij als voorzitter.

Kees Roelse is 67 jaar oud geworden.