De Koning prolongeert wereldtitel roeien

Corné de Koning (foto: KNRB)

De zege van De Koning in Linz Ottensheim kwam geen moment in gevaar. Vanaf de start had hij een ruime voorsprong op de concurrentie.

Jeremy Hall uit Canada pakte het zilver. Hij kwam bijna vijf seconden na De Koning over de finish.

Voor De Koning is het zijn tweede wereldtitel op een individueel nummer, nadat hij vorig jaar de sterkste was in Plovdiv (Bulgarije).

Finale Single Sculls

2000m 1. Corné de Koning Nederland 8.42'78" 2. Jeremy Hall Canada 8.47'44" 3. Daniele Stefanoni Italië 9.11'55"

Morgen komt De Koning, die een aangeboren handicap heeft aan zijn onderbeen, opnieuw in actie. Dan vaart hij samen met Annika van der Meer in de dubbelklasse. Het duo is tweevoudig wereldkampioen.