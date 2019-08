Tim de Winter haakt af bij GOES

Tim de Winter heeft een heupblessure en speelt niet tegen Jong Almere City (foto: Orange Pictures)

Vorige week werd De Winter tijdens het gewonnen duel tegen DOVO na 45 minuten gewisseld. "Dat was ook het maximale wat hij kon spelen", aldus trainer Ruud Pennings. Uit voorzorg krijgt De Winter meer rust om te herstellen van zijn blessure."Het seizoen is nog lang." Ook gaat De Winter met de fysiotherapeut aan de slag.

Sterke ploeg

GOES treft in Jong Almere City een ploeg, die degradeerde uit de Tweede Divisie. "Het is een sterke ploeg. Ze trainen ook vaker dan een amateurploeg", zegt Pennings. "Vorige week stonden er acht spelers uit de eerste selectie in de opstelling meen ik. Maar goed: ik kijk liever naar mijn eigen ploeg. We een goede trainingsweek achter de rug en dit is weer een kans om drie punten te pakken.'

Derde Divisie A

stand 1. Jong Almere City FC 1-3 2. Harkemase Boys 1-3 3. Ter Leede 1-3 4. GOES 1-3 5. Sparta Nijkerk 1-3 6. DVS'33 1-3 7. Hoek 1-3 8. ODIN'59 1-3

Zowel GOES als Jong Almere City won vorige week. De ploeg uit Flevoland is koploper dankzij een 6-0 zege op ONS Sneek.

Pennings kan weer beschikken over doelman Brian Meulmeester en aanvaller Sylvio Hage. Het duo ontbrak vorige week tegen DOVO vanwege een schorsing.