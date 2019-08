Statenleden willen vervuild rioolslib uit Amsterdam zo snel mogelijk weer kwijt

In de Amsterdamse haven wordt een nieuw stortdepot voor rioolslib gebouwd. (foto: ANP)

De PvdA vroeg vrijdagmorgen aandacht voor de kwestie in de Provinciale Statencommissie Ruimte; D66 deed dat in de Statencommissie Economie. Beide partijen vragen zich af waarom Terneuzen het rioolslib wel wil opslaan, waar andere plaatsen in Nederland weigerden.

Gezondheid

Ook willen ze weten of het slib over een jaar ook echt weer weggaat uit Terneuzen. Statenlid Ton Veraart: "We moeten goed kijken wat er in zit en wat voor maatregelen er nodig zijn om de gezondheid en het milieu in Zeeland te beschermen." PvdA-Statenlid Eddy Heerschop sluit zich hierbij aan:

PvdA-Statenlid Eddy Heerschop over de rioolslib

Het rioolslib - zuiveringsslib dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd - werd normaal opgeslagen bij Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam, maar dit bedrijf kampt met technische mankementen en miljoenentekorten. Daardoor is er niet genoeg capaciteit om al het Amsterdamse zuiveringsslib te verwerken en besloot Waternet, het waterschap voor Amstel, Gooi en Vecht, tijdelijk zuiveringsslib op te slaan bij afvalbedrijf Beelen in Terneuzen.

Volgens Veraart komt er daardoor 40.000 à 50.000 ton rioolslib naar Terneuzen. "Daar zit van alles in. Zware metalen, giftige stoffen en van een groot deel is onbekend wat er precies in zit." Veraart gokt dat er minimaal zo'n 1200 tot 1500 vrachtwagens nodig zijn om dat rioolslib vanuit Amsterdam naar Terneuzen te vervoeren. "Die zullen in een hele korte tijd al dat rioolslib hier naartoe brengen."

D66-Statenlid Ton Veraart over het rioolslib in Terneuzen

Veraart maakt zich niet alleen zorgen over wat er mogelijk in het rioolslib zit, maar benadrukt vooral dat de opslag tijdelijk moet zijn. Vanaf half september moet het slib worden opgeslagen in het Amsterdamse havengebied. Die locatie wordt nu klaargemaakt. Daar komt genoeg ruimte om het slib een jaar lang op te slaan. Tot dan wordt het slib naar Terneuzen gebracht.

Garantie

In een reactie laat gedeputeerde Van der Velde weten dat Afval- en Recyclingsbedrijf Beelen in Terneuzen een tijdelijke vergunning heeft voor het opslaan van het slib. "In principe zou het slib voor het verstrijken van de termijn van één jaar verbrand moeten worden. Dat kan in Amsterdam, maar mag wat ons betreft ook ergens anders."