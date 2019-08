Danny Vera redt drenkeling uit gracht

Danny Vera (foto: Omroep Zeeland)

Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Door de politie is contact gezocht met de familie van het slachtoffer. Zij zijn op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is. De man had een hond bij zich. Die is in eerste instantie naar het asiel gebracht, maar wordt verder door de familie opgevangen.

De politie loofde Danny Vera en de man die de alarmdiensten belde voor hun snelle en correcte handelen. Danny Vera gaf aan enorm te zijn geschrokken maar is enorm opgelucht dat de man nog leeft. De politie wil graag weten hoe de man in het water terecht is gekomen en roept getuigen op om zich te melden.