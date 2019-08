Gedeputeerde: gang van zaken rond marinierskazerne is tenenkrommend

VVD-gedeputeerde Dick van der Velde (foto: VVD Zeeland)

Eigenlijk hadden de mariners allang vanuit Doorn naar Vlissingen verhuisd moeten zijn. Het besluit om naar Vlissingen te verplaatsen is genomen in 2012. Door alle vertragingen wordt het op z'n vroegst 2024, voornamelijk door verzet van de mariniers zelf. Met name oudere mariniers, die al jaren in de buurt van Doorn wonen, zien de verhuizing niet zitten.

Plan B

Verschillende partijen in de Provinciale Statencommissie Economie vroegen gedeputeerde Dick van der Velde vanochtend of hij al bezig is met een 'Plan B', voor het geval dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. Zo denkt Forum voor Democratie bijvoorbeeld aan opdrachten voor de bouw van grote marineschepen. Die zouden dan kunnen dienen als compensatie.

'Tenenkrommend'

Maar daar wil gedeputeerde Dick van der Velde niets van weten. "Ik heb geen plan B, want dat is niet nodig. Zeeland is beloofd dat de marinierskazerne hier naartoe komt. Dus ga ik daar vanuit. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen komt", aldus Van der Velde in de Statencommissie. "Maar de gang naar de verhuizing duurt inderdaad wel heel erg lang zo onderhand. Een tenenkrommende gang van zaken", stelde de gedeputeerde.