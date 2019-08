Hand van Gevaert wordt zichtbaar bij Hoek

Lieven Gevaert is de trainer van Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Gevaert zit nu een week op zijn post in Hoek als opvolger van Hugo Vandenheede, die in de voorbereiding zijn ontslag indiende.

Video analyses

Gevaert heeft zich op het uitduel tegen ODIN'59 voorbereid met de papieren analyses, die scout Jaap Goossen al jaren maakt voor de Zeeuws-Vlaamse club.

Zelf heeft Gevaert video-analist Frederick Nachtergaele meegenomen naar Hoek. "De club en het team kunnen daarin nog stappen in maken. Frederick heeft beelden opgezocht en die hebben we aan de spelers gepresenteerd."

De bedoeling is dat Nachtergaele in de toekomst de thuiswedstrijden van Hoek vast gaat leggen op beeld, zodat Gevaert die kan gebruiken in zijn nabespreking.

Spits

Ook wil Gevaert zijn stempel drukken op de komst van een nieuwe spits, die Hoek nog altijd zoekt. "Het is inderdaad de bedoeling dat er offensief nog iets bijkomt. Ik heb een lijstje met namen doorgegeven. De technische commissie gaat ermee aan de slag. Namen kan ik nog niet noemen."

Derde Divisie A

stand 1. Jong Almere City FC 1-3 2. Harkemase Boys 1-3 3. Ter Leede 1-3 4. GOES 1-3 5. Sparta Nijkerk 1-3 6. DVS'33 1-3 7. Hoek 1-3 8. ODIN'59 1-3

Constansia terug

Hoek kan tegen ODIN'59 weer beschikken over middenvelder Jonathan Constansia, die vorige week geschorst was vanwege een gele kaart in de nacompetitie van vorig seizoen.

Ook Abdoe Abdenbi, die vorige week geblesseerd uitviel na zijn winnende goal tegen FC Lisse, en Ruben de Jager zijn inzetbaar. De Jager was begin deze week ziek.