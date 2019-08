Isabel Provoost hoopt op landelijke airplay met 'Home'

Isabel en haar band (foto: Martijn Fincke)

'Home' ziet Isabel als een vervolg op de vorige single 'Without You': "We zijn met de band gaan kijken wat voor muziek we willen maken en waar we ons fijn bij voelen. Dit nummer gaat over dat je graag wilt dat iemand zich thuis voelt bij jou, in een relatie of in een vriendschap.

Het gaat ook wel een beetje over mezelf, maar ik wil dat de nummers die ik schrijf wel een algemeen onderwerp hebben, zodat iedereen op z'n eigen manier er een gevoel bij kan hebben."

Uitpikken

Tijdens haar avontuur in The Voice of Holland stond Isabel vol in de spotlights. Toch is met haar vorige single Without You de stap naar de landelijke radiozenders nog net niet gemaakt.

Isabel: "Je merkt dat het lastig is om daar tussen te komen. Voor de radio is het heel belangrijk dat er iets met je aan het gebeuren is. Er komen zo veel liedjes binnen op de radio, dan moeten ze je er gewoon uitpikken. Natuurlijk moet je hard werken, maar soms gaat het ook om dat beetje geluk, dat er toevallig iemand is die iets in jou en in je liedje ziet."

Dinsdag 3 september is Isabel met haar band te zien op het Zeeland Nazomerfestival (Abdijplein, Middelburg).

Isabel Provoost hoopt dat 'Home' opgepikt wordt door de landelijk zenders.