Monument voor Vlissingse bevrijders: 'Deze mannen vielen in de hel'

Volgens Jaap Ventevogel van de Stichting Oorlogsjaren Vlissingen verdienen de gevallen geallieerden een monument. "Toen ze op weg waren met hun bootjes over de Westerschelde wachtte die mannen een hel. En dat is ook gebeurd."

In de vroege ochtend voeren honderden bootjes vanuit Breskens richting Vlissingen. Door het slechte weer zagen de bezetters de troepen niet op de Westerschelde aankomen. De Duitsers konden zich snel herpakken waardoor er drie lange dagen van vuurgevechten volgden.

Geallieerden bij de Oranjemolen (foto: Stichting Oorlogsjaren Vlissingen)

"Hitler had de stad uitgeroepen tot vesting", zegt Ventevogel. "Alle Duitsers moesten tot de laatste man doorvechten om de stad in Duitse handen te behouden. Dat mislukte. Drie dagen later werd het Duitse hoofdkwartier in Hotel Britannia aan de Boulevard veroverd. Daarmee was Vlissingen in handen van de geallieerden.

Uncle Beach, de plek van het nieuwe monument (foto: Omroep Zeeland)

Het monument met de 69 namen van de gevallen geallieerden is indrukwekkend.

De zware gevechten kostten 69 geallieerden uit Canada, Groot-Brittanië en Frankrijk het leven. Allemaal hebben ze nu een eigen plaatje op de muur bij de Oranjemolen. "Elke naam is een schreeuw om vrede. We willen met dit monument het verleden naar het heden brengen, want dat hebben huidige monumenten niet", zegt Jaap Ventevogel. "Ik hoop dat mensen beseffen dat iedere naam verdriet heeft gebracht bij heel veel families. We moeten echt beseffen: Dit nooit meer!"