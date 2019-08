Terneuzen maakt zich op voor een dag in de schijnwerpers

Naar de herdenking komen heel wat prominenten. Onder meer koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen naar Terneuzen komen. Ook het Belgisch koningspaar is aanwezig. En er zijn optredens van bekende Nederlandse artiesten. De stad kan dus rekenen op heel wat media-aandacht.

Chocola

Martijn van Battum is voorzitter van ondernemersvereniging Bizzy Terneuzen en heeft een eigen kledingzaak in de winkelstraat van de stad. "Als je zoveel bezoekers in je stad krijg, moet je daar wat van mee kunnen pakken." Hij bereidt zich dan ook voor op een drukke dag in zijn winkel. Klanten worden extra verwend. "De ondernemers in de binnenstad delen chocolade uit, met een knipoog naar de bevrijding. Omdat destijds de bevrijders ook chocola uitdeelden aan de bevolking."

We geven aan Nederland ons visitekaartje" Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen

Van Battum hoopt dat Terneuzen er zaterdag goed op staat. "Beelden van onze stad gaan heel het land door. Wie weet zorgt het ervoor dat mensen ook naar Terneuzen komen als er geen groot evenement is."

Crewcatering

De festiviteiten vinden plaats op en rondom de Scheldeboulevard. Net iets verwijderd van de binnenstad. Restaurant de Westbeer zit middenin de drukte en kan op de dag zelf geen gasten ontvangen. Ze verzorgen daarom de crewcatering. Burgemeester Jan Lonink heeft ook gezien dat de ondernemers flink uitpakken: "Ook de bewoners doen er alles aan om Terneuzen er zo goed mogelijk uit de laten zien. We zullen Nederland ons visitekaartje afgeven."

1 miljoen euro

Aan het evenement zit wel een kostenplaatje. In totaal ruim 1 miljoen euro. De Rijksoverheid draagt de helft van het bedrag bij via het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Provincie betaalt 400.000 euro en de gemeente Terneuzen 125.000 euro. Het lokale bedrijfsleven levert ook een bijdrage, ruim 100.000 euro. Ook hebben veel bedrijven uit de regio een bijdrage geleverd in de vorm van materiaal, containers en vervoer. Een deel van het materiaal dat gemaakt is voor de Vrijheidsboulevard zal opnieuw gebruikt worden voor een reizende expositie.