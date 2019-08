Laatste wens Jacoba van Beieren niet vervuld, beenderen niet naar Sint-Maartensdijk

Portret van Jacoba van Beieren rond 1600 (foto: Haags Historisch Museum)

De gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen overleed in oktober 1436 op 35-jarige leeftijd op het Hollandse kasteel Teylingen. In haar testament gaf ze aan dat ze in Sint-Maartensdijk begraven wilde worden, omdat ze daar de laatste periode van haar leven gewoond had. Maar haar nabestaanden - onder andere haar moeder Margaretha van Bourgondië en haar echtgenoot Frank van Borssele - negeerden die wens.

Wie was Jacoba van Beieren? Jacoba van Beieren had een kort maar roerig leven. De rijke erfgename was een speelbal van conflicten tussen onder meer de Bourgondiërs en hun tegenstanders en trouwde vier keer. In 1406 werd ze als vijfjarige uitgehuwelijkt aan de Frans prins Jan Touraine. Na zijn overleden trouwde ze eerst met haar neef Jan IV van Brabant. Toen dat huwelijk ontbonden werd, trad ze in 1423 in het huwelijk met Humphrey van Gloucester, zoon van koning Hendrik IV van Engeland. Dat huwelijk werd in 1428 door de paus onwettig verklaard, omdat ze officieel nog met Jan getrouwd was. In het voorjaar van 1434 trouwde ze met Frank van Borssele, een Zeeuwse edelman. Ook dit huwelijk was geen lang leven beschonken. Na een ziekbed van enkele maanden op het slot Teylingen in Voorhout, stierf ze op 9 oktober 1436 op 35-jarige leeftijd aan tuberculose.

Ze werd begraven bij haar voorouders in de Hofkapel op het Binnenhof, de begraafplaats van de grafelijke dynastie. Omwille van haar status werd ze dicht bij het koor begraven. In de kapel werd zelfs een beeld van Jacoba geplaatst.

Het was haar laatste wens

De Historische Kring Voorhout (HKV) wilde die wens na een kleine zeshonderd jaar alsnog inwilligen en vroeg in juni aan het kabinet op zoek te gaan naar de resten van de gravin. Dat gaat niet door.

"Los van de vraag of het mogelijk is om haar lichamelijke overblijfselen te identificeren, acht ik een verplaatsing van haar lichaam geen voorwaarde om recht te doen aan haar rol in de geschiedenis", schrijft verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Jacoba van Beieren op een schilderij van Pieter Willem Sebes. (foto: Wikipedia Commons)

De minister geeft aan wel 'waardering voor de intentie van de HKV om aandacht te vragen voor de historische betekenis van de gravin', schrijft ze aan de Tweede Kamer.

