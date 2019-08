Davina Michelle lyrisch over zangeres Emma Heesters

Davina Michelle zingt op het Bevrijdingsfestival Zeeland 2019 (foto: ANP)

Davina Michelle deed zelf vorig jaar mee aan Beste Zangers en dat leverde haar een gigantische hit op met 'Duurt Te Lang'. Vóór haar doorbraak was ze al bekend met de Engelstalige liedjes die ze op haar YouTube-kanaal plaatste. Ook Emma Heesters plaatst al jaren video's op het internet waarin ze covers zingt en heeft meer dan anderhalf miljoen volgers.

Sex Machine

Emma Heesters, geboren in 's -Gravenpolder, maakte vorige week haar debuut in het programma De Beste Zangers. Ze kreeg veel complimenten voor haar uitvoering van het nummer Sex Machine van James Brown. Gevraagd of ze hoopt dat ze straks net zo succesvol wordt als Davina Michelle zei ze: "Ik zou best graag een nummer 1-hit willen. Als dat door Beste Zangers komt, is dat mooi meegenomen."

Davina Michelle zelf volgt dus het programma op de voet. Radiopresentator Elias den Hollander sprak er met haar over.

Je kende Emma al?

"Ik kende Emma al van haar YouTube-filmpjes. Ik vind haar echt een hele goede zangeres. Haar stem heeft veel weg van het warme, volle en zachte geluid van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Dat vind ik heel erg mooi. Ik hoop dat ze met haar deelname ook net als ik loskomt van YouTube en dat ze ook echt kan gaan optreden en laten zien wat ze in haar mars heeft."

Want zij maakt mee wat jij hebt meegemaakt?

"Jazeker. Het is best wel gek om van zingen voor een lens ineens naar een optreden voor mensen te gaan. En dan ook nog eens op de televisie. Daar had ik in het begin best wel moeite mee. Dat went wel. De performance van Emma met Sex Machine deed ze enorm goed. "

Emma Heesters (foto: Omroep Zeeland)

Denk je dat ze net zo succesvol wordt als jij?

"Ik hoop het. Ik hoop voor haar dat al haar dromen uitkomen."

Heb je nog tips voor Emma?

"Ze moet gewoon lekker doorgaan zoals ze nu doet. Ik zou haar aanraden om niet te veel reacties op Facebook en andere social media te lezen. Daar moet ze zich niet te veel op focussen. Als je dat achterwege laat ga je er echt met een grote glimlach er doorheen."

De tweede aflevering van De Beste Zangers is zaterdag. Voor de liefhebbers van Davina Michelle: zij geeft komende dinsdag een gratis optreden op het Abdijplein in Middelburg tijdens het Zeeland Nazomerfestival. "Ik heb er zin en hoop dat we met z'n allen de grond laten trillen."

