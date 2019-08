Vlissingse Wereldvredesvlam brandt weer

Vredesvlam (foto: Omroep Zeeland)

De Wereldvredesvlam werd op 5 mei 2018 ontstoken op het Bellamypark, een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Vlissingen was daarmee na Cadzand de tweede Zeeuwse plaats met zijn vlam die eeuwig moet branden.

Meer uit dan aan

In het Vlissingse geval bleek 'eeuwig' van korte duur. Omwonenden zag al na een paar maanden dat de vlam meer uit was dan aan. Het probleem zat 'm volgens de stichting in de gastoevoer. Vanwege het verschil in kosten, 16.000 euro, had de stichting voor een gasfles in plaats van een gasleiding gekozen. "De huidige brander verbruikt te veel gas", vertelde secretaris Hans Schaap. "In plaats van één gasfles in de twee maanden, gaan er nu twee à drie flessen per maand op."

De Wereldvredesvlam die nu is ontstoken brandt niet meer op gas, maar op lampolie op basis van paraffine. Lasbedrijf Colijn heeft, naar een suggestie van ontwerper Hans Bommeljé, een soort mijnwerkerslamp gemaakt waarin de vlam brandt.

