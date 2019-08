Drietal probeert woning in Zierikzee te overvallen

Woningoverval Zierikzee (foto: HV Zeeland)

Vermoedelijk belden de overvallers rond 13.00 uur aan bij de woning aan de Anna van Saksenlaan, in de nieuwbouwwijk achter het ziekenhuis in Zierikzee. Nadat open was gedaan ontstond in de hal een worsteling. Eén van de bewoners zou hierbij zijn bedreigd met een vuurwapen. Toen de bewoner het wapen probeerde af te pakken, sloegen de daders op de vlucht.

Twee op een scooter en één op de fiets

Twee van de overvallers vertrokken op een zwart-grijze scooter richting Juliana van Stolberglaan. De derde vluchtte -vermoedelijk op de fiets- in de richting van de Nassaulaan. De politie heeft in de buurt gezocht, maar het drietal niet gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat tussen 11.45 uur en 13.00 uur twee mannen en een vrouw in de buurt van de overvallen woning waren. Van hen is een summier signalement verstrekt.

Signalementen Man 1: Deze man was blank. Hij wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar oud. De man is ongeveer 1.90 meter lang, heeft een slank postuur en droeg zwarte kleding. Man 2: Deze man heeft volgens getuigen een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud en is ongeveer 1.75 meter lang. De man had een stevig postuur en droeg ook zwarte kleding. Vrouw: De vrouw was blank, had een slank postuur en was ongeveer 1.75 meter lang. Zij had zwart haar, maar droeg mogelijk een pruik.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien dat iets met de overval te maken kan hebben om zich te melden. Ook is er een verzoek om camerabeelden te delen.