Op zoek naar de resten van het verdronken dorp Tolsende

Het kerkdorp lag ongeveer drie kilometer ten oosten van Yerseke, en verdween in de golven tijdens de stormvloed van 1532. Bij laag water zijn de resten van het dorp nog steeds te zien. "Je moet dan niet denken aan hele gebouwen of torens", zegt archeoloog Hans Jongepier van Erfgoed Zeeland, die een van de gidsen was tijdens de excursie. "Het gaat om resten van de fundering."

Het blijft bijzonder

Normaal gesproken is het verboden om naar het verdronken dorp te lopen, maar vier keer per jaar mag het wel. Een buitenkans voor de deelnemers aan de excursie. "Ik kom uit Oostdijk en liep als jonge jongen regelmatig hier rond", zegt een van de deelnemers. "Toen was er nog veel meer te zien, maar het blijft bijzonder om hier rond te lopen."

Meer onderzoek

Veel weten we nog niet over Tolsende, Hans Jongepier van Erfgoed Zeeland wil dan ook dat het verdronken dorp verder onderzocht wordt. "Als we meer kunnen onderzoeken, kunnen we een beter beeld krijgen van wat hier heeft gestaan en wie hier hebben gewoond", zegt hij. "Ik ben daarom voorstander van meer onderzoek om het verhaal over Tolsende beter in kaart te brengen."

De excursie werd georganiseerd door het OosterscheldeMuseum en het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers.