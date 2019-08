Hoek wint ook tweede competitiewedstrijd

Gert-Jan van Leiden scoorde het enige doelpunt voor Hoek tegen ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

De eerste kansen van de wedstrijd kwamen op naam van ODIN'59. Twee keer was het Jason Halman die een kans kreeg maar over het doel schoot van Jordi de Jonghe. Na een klein half uur spelen kreeg Hoek de eerste goede kans van de wedstrijd, maar Rik Impens zag zijn schot gered worden door de doelman van ODIN'59. Ruim vijf minuten later was het weer Jason Halman die de 0-1 op zijn schoen had, maar hij raakte de buitenkant van de paal. Gescoord werd er niet in de eerste helft in Heemskerk, waardoor de ruststand 0-0 was.



De eerste kans van de tweede helft was opnieuw voor ODIN'59 via Thom de Vries, maar zijn schot ging voorlangs. Direct daarna kreeg Erwin Franse namens Hoek een kans in de omschakeling, maar zijn voorzet belandde op de bovenkant van de lat. Na een kwartier spelen in de tweede helft was het opnieuw Jason Halman die de plaaggeest speelde voor Hoek, maar opnieuw slaagde hij er niet in te scoren.



Toch kwam Hoek halverwege de tweede helft op voorsprong, want uit een korte corner die door Erwin Franse werd gekraakt wist Gert-Jan van Leiden de bal van dichtbij binnen te koppen en zo de stand op 0-1 te brengen. Toch kon Hoek zich nog niet zeker wanen van de overwinning, want Niels Jager kreeg een kans op de gelijkmaker maar zijn schot belandde net over het doel van Hoek. Maar het lukte de thuisploeg niet om te scoren en dus ging Hoek er met de drie punten vandoor richting Zeeuws-Vlaanderen.

Koploper

Hoek is nu mede-koploper in de Derde Divisie met de volle zes punten uit twee wedstrijden.

Nieuwe spits

Na de wedstrijd werd bekend dat Hoek nog een nieuwe spits heeft vastgelegd. Het is de Belg Robin Nelis (24), die afkomstig is van Londerzeel.

Lieven Gevaert wint ook zijn tweede wedstrijd als coach van Hoek (foto: Orange Pictures)

Scoreverloop

0-1 Gert-Jan van Leiden

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Gert-Jan Van Leiden, Karim Bannani, Steven Smulder, Rik Impens (Kim van den Bergh/82), Reguillo Vandepitte (Sven Mbikulu/62), Erwin Franse, Ruben De Jager (Francis Kabwe Manengela/61), Jonathan Constansia