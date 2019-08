Waarom de Slag om de Schelde zo onbekend is, en meer antwoorden over deze bloederige slag

De Slag om de Schelde was een bloederige strijd die aan 10.000 mensen - militairen én burgers - het leven kostte. In bovenstaande video vertelt Van Gent over de aanloop, de nasleep en de betekenis van de Slag om de Schelde voor het verdere verloop van de bevrijding van Noord-West-Europa. Ook legt hij uit hoe het kan dat de bijnaam van deze slag de 'Vergeten Slag' is.

Geen 'sexy' slag, dit is geen overwinningsverhaal

Dat komt deels omdat het niet de meest 'sexy' slag was. Het is namelijk niet bepaald een overwinningsverhaal. Aan een echte overwinning denk je graag terug of je schept erover op. In dit geval waren er genoeg redenen om dat niet te doen. Niet alleen kwamen er veel mensen om bij de bombardementen en gevechten, er werden ook fouten gemaakt, met name door de geallieerden.

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de geallieerden, toen ze Antwerpen bevrijd hadden, niet meteen doorstootten naar Zeeland. Daardoor konden de Duitsers zich hergroeperen achter de linies en werd de strijd er niet bepaald makkelijker op. Oftewel, kijken dus!

