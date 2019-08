GOES kan geen vuist maken tegen Jong Almere City

Steve Schalkwijk (l) kwam tegen Jong Almere City niet tot scoren (foto: René van der Vliet)

Jong Almere City kwam snel op voorsprong op Sportpark Het Schenge. GOES-keeper Brian Meulmeester werd verrast door een voorzet van Samuel Brobbey die over Meulmeester onverwachts in het doel belandde.

Strafschop

Daarna kreeg Jong Almere City een strafschop voor een overtreding van Jelle Klap op Brobbey. Meulmeester hield zijn ploeg in de wedstrijd door de strafschop van Kenneth Aninkora te stoppen.

GOES-keeper Brian Meulmeester stopt na twintig minuten een strafschop (foto: René van der Vliet)

De beloften van Almere City liepen na een half uur toch uit naar 0-2 doordat een vrije trap van Mees Kaandorp in de bovenhoek belandde. GOES kreeg zelf in de eerste helft amper kansen.

Doellijn

In de tweede helft leek GOES terug in de wedstrijd te komen. De Bevelandse ploeg dacht te scoren uit een vrije trap van Hiep Nguyen, maar de scheidsrechter vond dat de bal niet over de doellijn was gegaan. Uit de daaropvolgende aanval besliste Meghan Valpoort het duel door 0-3 te scoren.

Stand

Na de zege van vorige week zakt GOES na de middenmoot van de Derde Divisie. Vijf ploegen zijn nog zonder puntenverlies. Daarbij horen Jong Almere City en Hoek.

Scoreverloop

0-1 Samuel Brobbey (7)

0-2 Mees Kaandorp (31)

0-3 Meghon Valpoort (72)

Bijzonderheden

Brian Meulmeester stopt strafschop van Kenneth Aninkora van Jong Almere City (21).

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker (Jesse Bank/83), Ruben Besuyen (Ralph de Kok/46), Ruben Hollemans, Sylvio Hage, Hiep Nguyen, Steve Schalkwijk, Mart de Kroo (Miquel Crucq/83)

Later vanavond kun je beelden en interviews bekijken op deze site.