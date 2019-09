'Even doorluchten en schoonmaken en dan kan El Toro weer open'

De brand ontstond met wat rook. "Maar ja, dat valt in eerste instantie in de rookruimte niet zo op", aldus de bedrijfsleider. "Maar we hebben toch de brandweer gebeld, want de muren voelden heet aan." Terwijl de gasten worden geëvacueerd probeert het personeel het brandje, tevergeefs, te blussen.

Onder politiebegeleiding naar binnen

De brand blijkt tussen twee muren in te zitten. De brandweer moet een deel van het plafond los trekken om erbij te kunnen. Ruim twee uur nadat de brand uitbreekt wordt het sein 'brand meester' gegeven. Pas daarna kunnen bezoekers mondjesmaat onder politiebegeleiding naar hun jassen worden gebracht, waar in sommige gevallen nog sleutels in zitten. Rafaël van 't Kruys gaat pas in de loop van de ochtend naar huis.

Bedrijfsleider Rafaël van 't Kruys van El Toro in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van 't Kruys valt de ravage mee als hij opnieuw de discotheek in stapt. Er staan nog wat glazen, gevuld met drinken. De open flessen en een bierkrat staan nog op de bar en er hangt in de grote zaal een rooklucht. "Gisteravond hebben we met het personeel nog snel wat opgeruimd", zegt Van 't Kruys. "Daarom valt het nu wel mee".

Doorluchten en schoonmaken

Na het uitdelen van de jassen zondag, wordt maandag pas de echte schade opgenomen en bepaald wat er nog moet gebeuren voor El Toro donderdag weer open kan. "Dat gaat zeker gebeuren", zegt Van 't Kruys lachend. "Je ruikt nu nog wat rook, maar we gaan het doorluchten en schoonmaken. En roken dat moet even buiten. Hebben de mensen meteen een goede reden om te stoppen."