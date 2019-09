Bruno grendelde zaterdag half Terneuzen af

Van der Hoek is zaterdag al vroeg op het terrein te vinden. Gespannen oogt hij niet en zijn bedrijfsnaam 'Nooit in paniek' lijkt geen loze belofte te zijn. "Ik heb heerlijk geslapen hier in een hotel aan de andere kant", zegt Van der Hoek desgevraagd. "Door de verkeersmaatregelen moest ik de hele stad door om er te komen." Maar dat zijn wel zijn eigen verkeersmaatregelen. "Je hoort me ook niet klagen", zegt Van der Hoek vrolijk.

'Alleen maar uitvoering'

"We zijn maanden bezig geweest, ook met alle hulpdiensten", legt Van der Hoek uit. "Als die voorbereidingen goed zijn dan is dit alleen maar uitvoering." De laatste voorbereidingen voor het programma echt kon beginnen was een laatste controle van het terrein. Agenten controleerden met spiegels en speurhonden of er geen verdachte pakketjes zijn achtergelaten.

Een agent controleert de omgeving op explosieven (foto: Omroep Zeeland)

Op het gebied van veiligheid wordt altijd voorzichtig omgegaan met het geven van details, maar Van der Hoek zegt wel over de operatie van afgelopen zaterdag: "Het is best wel groot." Dat heeft volgens hem ook te maken met sommige belangrijke gasten die hun eigen veiligheidsdienst meenemen. "Dan is de afstemming cruciaal, zodat er geen enkele partij hier vandaag verrast wordt door de ander."

Het kantelpunt

Van der Hoek is namens de organisatie de veiligheidscoördinator. Daarmee is hij hoofd van de veiligheidsorganisatie. Daar vallen beveiliging, medische verzorging, meteorologie, verkeer en vervoer onder. "Als alles goed gaat dan heb ik een hele rustige dag. Wat een belangrijke taak is van de veiligheidscoördinator is het kantelpunt bepalen wanneer je als organisatie een incident kunt oplossen of wanneer je dat niet meer kunt." Als dat niet meer gaat wordt bijvoorbeeld de politie om hulp gevraagd volgens Van der Hoek.

Vanuit het controlecentrum wordt de omgeving in de gaten gehouden (foto: Omroep Zeeland)

Het terrein is verdeeld in twee ringen. In ring 1 komen de bezoekers. Ze worden daarbij in dat gaten gehouden door beveiligers en politieagenten. Ring 2 is alleen toegankelijk voor mensen die daar moeten zijn. Daar komen ook de hoogwaardigheidsbekleders zoals Willem-Alexander en Maxima naartoe. In die ring kom je alleen door langs een uitgebreide controle te gaan waar gekeken wordt of je geen bommen mee naar binnen neemt. In de tweede ring zit ook het controlecentrum van Van der Hoek.

"Dit gebied heet de 'media-safety-compound' en dat is een afgeschermd gebied. Daar staat onder andere politie, daar staat onze securitytruck waar de overleggen plaatsvinden. Dit is een veilige zone", aldus de veiligheidscoördinator.

Overleg in het controlecentrum (foto: Omroep Zeeland)

Van der Hoek kijkt terug op een geslaagde dag die voor festivalbegrippen helemaal niet zwaar was. Normaal gezien gaat zijn werk op een festivalterrein tot diep in de nacht door. Dan was dit in zijn ogen maar een halve dag werk. Van der Hoek heeft er ook meteen een nieuwe klus aan overgehouden in Wageningen. De directeur van Wageningen45 was onder de genodigden en sprak hem er al over aan.