Kapelle gaat pionieren met jeugdzorg: 'Het kan zo niet langer'

Kapelle stevent af op een kostenpost van 3,5 miljoen euro voor de jeugdzorg. Terwijl er vanuit het Rijk ruim een miljoen minder binnen komt. Een onhoudbare situatie op de lange termijn, vindt Evertz. "Op een gegeven moment krijg je de keuze: wordt het geld naar de zorgboerderij of sluit je de bibliotheek. Die situatie wil je voorkomen."

Is het wel echt nodig?

Daarom heeft Evertz actie ondernomen. Een extern bureau doet nu onderzoek naar de kosten in de jeugdzorg en vooral ook hoe die zo zijn opgelopen. "Vijfenzeventig gezinnen in onze gemeente hebben te maken met zes verschillende soorten voorzieningen. Is dat wel nodig en wenselijk?" Die zorgvoorzieningen zijn bijvoorbeeld iemand die over de vloer komt om te helpen bij de schuldhulpverlening, maatschappelijk werkers of hulp bij dyslexie.

Kosten in de jeugdzorgen lopen op (foto: Omroep Zeeland)

Als dat onderzoek is afgerond, wil Evertz ook een speciale toezichthouder aanstellen. Nu is er ook wel toezicht, maar dat moet breder en vooral inhoudelijk worden, stelt de wethouder. "Nu wordt er vooral financieel gecontroleerd. Komt het geld op de juiste rekening bij de juiste zorgaanbieder? Maar die toezichthouder gaat ook kijken naar de kwaliteit van de zorg en of het wel rechtmatig is."

Fraude

Evertz heeft geen enkele aanwijzing dat er gefraudeerd wordt met geld van jeugdzorg in de gemeente. "Landelijk gebeurt het wel en ik wil het hier uitsluiten." Vooropgesteld: de wethouder is voor goede zorg voor de kinderen die het nodig hebben. "Daar heeft ieder kind recht op." Maar het moet wel reëel blijven. "Als je huizen gaat kijken, sla je de villa's ook over, omdat ze te duur zijn. Er is een verschil tussen noodzakelijke en wenselijke hulp."

'Iedereen welkom'

Kapelle gaat dit traject alleen in. Terwijl de oplopende kosten in de jeugdzorg in heel Zeeland een probleem zijn. De Zeeuwse gemeentes hebben ruim 20 miljoen meer dan begroot is uitgegeven aan de jeugdzorg. Evertz nodigt haar collega's uit zich bij Kapelle aan te sluiten. "Iedereen is meer dan welkom. Alleen, ik ga over Kapelle en ik kan het niet langer verkopen niks te doen met dit onderwerp. "

In september worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.