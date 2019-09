Syrische terreurverdachte uit Kapelle voor extra beveiligde rechtbank

Kasteelstraat in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een voorbereidende zitting. Daarin wordt besproken of de man in voorlopige hechtenis moet blijven en of er nog onderzoekswensen zijn ter voorbereiding op de rechtszaak.

Verbazing

De terreurverdachte werd op 21 mei in Kapelle aangehouden. De verbazing in het dorp was groot. Buren omschreven de Syriër als een aardige man met een groot gezin.

De man wordt niet alleen verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, hij zou ook hebben deelgenomen aan een standrechtelijke executie.

Duitse politie

De verdachte verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man.

Gedesillusioneerd

In het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte zou hebben geholpen bij de oprichting van een van de eerste bataljons van het Vrije Syrische Leger. Na korte tijd zou hij gedesillusioneerd zijn overgegaan naar Jabhat al-Nusra en trouw hebben gezworen aan dit toenmalige filiaal van Al Qaida in Syrië.

Doodgeschoten aan de oever van de Eufraat

Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een Syrische militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten. De man uit Kapelle zou hebben deelgenomen aan deze executie. De politie onderzoekt ook of hij betrokken is bij andere oorlogsmisdrijven.