'Je moe je tied nie vôrbie laete ghè oh', Bastiaan luisterde naar opa en doet mee aan Boer zoekt Vrouw

Boer Bastiaan met presentatrice Yvon Jaspers. (foto: Boer zoekt Vrouw)

"Je moe je tied nie vôrbie laete ghè oh", zei Bastiaans opa op den duur tegen hem. "Daar heeft hij wel gelijk in", zei boer Bastiaan gisteren tegen presentatrice Yvon Jaspers. "Zeker in boerenfamilies zijn er voorbeelden te over van leuke gasten die het nooit gelukt is om aan een vrouw te komen. Dat is niet leuk. Zo wil je niet eindigen."

En dus doet boer Bastiaan nu een poging een vrouw te vinden via Boer zoekt Vrouw. De ondernemende boer - behalve akkerbouwer is hij bijvoorbeeld ook bezig met een plan voor vakantiehuisjes bij Wolphaartsdijk - heeft nog nooit een lange relatie gehad. "Wel wat gescharreld, maar ik ben de ware nog niet tegengekomen."

Presentatrice Yvon Jaspers met boer Bastiaan van 't Westeinde (foto: KRO-NCRV)

'Een vrouw die het ziet zitten op de boerderij'

Kieskeurig is Bastiaan niet, zei hij gisteravond tegen Yvon. Maar: "Het lijkt me ontzettend leuk om een dame tegen te komen die lekker sportief is, die het ziet zitten op de boerderij, waar je heel erg mee kan lachten, zelfde humor, jezelf niet te serieus nemen, breed geïnteresseerd..." Zelf is boer Bastiaan ook behoorlijk sportief. Hij surft en fietst, maar speelt ook piano en houdt van reizen.

En natuurlijk een boer in hart en nieren. Zijn favoriete moment: "De tarweoogst. Dan is er veel levendigheid, het is topdrukte op alle boerderijen. Als je het graan wegbrengt zie je veel collega boeren. Mooi om te zien hoe het gaat, hoe het verloopt. En je hebt natuurlijk resultaat van je werk. Je oogst wat je hebt gezaaid en waar je hard voor hebt gewerkt."

Of boer Bastiaan de uitzending haalt...

...weten we waarschijnlijk pas volgend jaar. Geïnteresseerde dames kunnen nu een brief insturen naar het tv-programma. De vijf boeren die de meeste brieven ontvangen, doen mee aan het tv-programma.