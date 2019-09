Kapelse terreurverdachte blijft vastzitten

De Kasteelstraat in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De man werd eerder dit jaar in Kapelle na een undercoveractie van de politie aangehouden. Hij kwam daar vijf jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen.

De voorzitter van de rechtbank benadrukte dat ze echt de ernst van de situatie inziet. "Maar de verdenking is te zwaar, dus we gaan u niet schorsen. Hoe zwaar u dat ook zou vallen." De verdachte heeft wel de mogelijkheid om bij de behandeling van zijn dochter te zijn. Dan moet hij een verzoek indienen voor incidenteel verlof bij de gevangenis.

De Syriër heeft toegegeven dat hij bij de executie in Syrië aanwezig was. Maar hij heeft volgens zijn advocaat geprobeerd het slachtoffer te ruilen voor zijn broers die gegijzeld werden door het regime van de Syrische president Assad. Volgens zijn advocaat heeft hij niet het bevel tot de executie gegeven.

De zitting van vandaag was in het Justitieel Complex Schiphol. (foto: ANP)

Duitse politie

De verdachte verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man.

Gedesillusioneerd

In het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte zou hebben geholpen bij de oprichting van een van de eerste bataljons van het Vrije Syrische Leger. Na korte tijd zou hij gedesillusioneerd zijn overgegaan naar Jabhat al-Nusra en trouw hebben gezworen aan dit toenmalige filiaal van Al Qaida in Syrië.

Doodgeschoten aan de oever van de Eufraat

Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een Syrische militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten. De man uit Kapelle zou hebben deelgenomen aan deze executie. De politie onderzoekt ook of hij betrokken is bij andere oorlogsmisdrijven.