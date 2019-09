Voorlopig nog met 100 over de Oosterscheldekering

De N57 over de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

"In juni hebben we dit verkeersbesluit genomen", zegt de woordvoerder. "Als er geen bezwaar was gemaakt, dan hadden we de werkzaamheden dit najaar kunnen uitvoeren." Maar er werd wél bezwaar gemaakt, waardoor de procedure eerst helemaal gevolgd moet worden, voordat er een goedgekeurd verkeersbesluit ligt.

"In de winter kunnen we niet asfalteren, dus dan wordt het sowieso volgend voorjaar", zegt de woordvoerder. "En dan moeten de werkzaamheden ook in de planning van het team passen, dus voor hetzelfde geld wordt het najaar 2020." Oftewel: voorlopig mag je nog met 100 kilometer per uur over de Veerse Gatdam en de Oosterscheldekering.

